Ministerstvo školství připravilo vyhlášku, která omezuje počet pedagogických asistentů. Nově by na něj neměly nárok děti, které jsou tělesně postižené či mají poruchy učení. V praxi by to znamenalo, že pokud by i nadále chtěly chodit do normální školy, museli by jim rodiče platit osobního asistenta. Ten stojí 130 korun na hodinu, což je spolu s dalšími náklady pro většinu rodičů naprosto nezaplatitelné. Příspěvek na péči osobního asistenta nezaplatí. Pedagogického asistenta platí školy.