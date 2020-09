Oficiálně pokazil plánovaný zářijový summit Evropské unie a Číny virus, o němž by se s ohledem na hosta nehodilo mluvit jako o "viru z Wu-chanu". Změna formátu na videokonferenci se třemi vrcholovými unijními politiky, Angelou Merkelovou coby kancléřkou země, momentálně předsedající Evropské unii, předsedou Evropské rady Charlesem Michelem a předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, nabízí čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi mediálně méně působivý pohled, než původně předpokládaná fotogalerie 27 prezidentů a premiérů obklopujících vládce novodobé říše středu.

Mnohem nepříjemnější ale musí být čínskému videohostu citelná změna nálady. Místo aby dlouho a složitě připravovaný summit předvedl, jak se Evropská unie a Čína dokážou odpoutat od turbulencí mezi Washingtonem a Pekingem, bude tím nejlepším výsledkem pouhá fasáda takové shody. A co je snad ještě horší, asertivní kurz generálního tajemníka komunistické strany nepřináší původně zamýšlené výsledky a v některých ohledech se ukazuje spíše jako kontraproduktivní. Pod jeho vedením si sice Čína upevňuje své postavení ve světě jako země s největším počtem obyvatel a co do velikosti druhou ekonomikou světa, čím dále více má však potíže nalézat a udržovat to, co mocnosti nejvíce posiluje, totiž utvářet a budovat strategická spojenectví.