Na druhou vlnu koronavirové pandemie jsou ředitelé domovů pro seniory připraveni lépe než na tu jarní. Vědí, jak postupovat, a mají i dostatečnou zásobu roušek či dezinfekce. Protože ale významně rostou počty nakažených a v některých zařízeních už se infekce objevila, uvítali by pravidelné testování personálu, případně i klientů. Ministerstvo zdravotnictví zatím ale nic takového nechystá.

Ředitel domova důchodců v Proseči u Pošné by rád pravidelně testoval klienty i zaměstnance. "Myslím, že by to bylo dobré. Nehledě na to, že za chvilku začne chřipka nebo různá nachlazení. Když se to zkombinuje, může to být problém," říká. Návrat pravidelného testování by podpořila také vedoucí pražského domova Bethesda Ivana Reicholdová. Domovy musely povinně každé dva týdny testovat své zaměstnance na jaře. Vláda jim na to rozdala rychlotesty, které vyhodnotí přítomnost protilátek v kapce krve. I když nejsou tak spolehlivé jako analýza výtěru z dýchacích cest, Reicholdová by uvítala, kdyby stát poslal další.