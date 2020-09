Upřímně přiznávají, že kdyby jim někdo na jaře řekl, že za pár měsíců budou na ulicích Minsku statisíce protestujících, asi by si poklepali na čelo. Básnířka Julija Cimafiejeva se stala i hvězdou protestu díky videu na sociálních sítích, kdy na schodech minské filharmonie čte své verše, což zastavilo i zasahující policejní těžkooděnce. Spisovatel Alhjerd Bacharevič říká, že největšího vítězství již demonstranti dosáhli. Bělorusové prý už nikdy nebudou stejní.

"Lukašenko stanovil datum voleb na léto s tím, že všichni budou na dovolené a nikdo nebude protestovat. Jenže přišel koronavirus a on naštval velké množství lidí tím, že to zpochybňoval, urážel ty, kteří se nakazili," říká Cimafiejeva. Pandemie také způsobila, že všichni zůstali doma. "Normálně by gastarbeiteři odjeli do Ruska a Polska, ti bohatší na dovolenou do Turecka nebo Evropy. Bylo to, jako když musíte zůstat v bytě a konečně máte čas na to, opravit kapající kohoutek a podobné věci. Lidé si najednou řekli: Zasloužíme si takové zacházení od prezidenta?" ptá se Alhjerd Bacharevič.