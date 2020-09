Za 14 dnů až tři týdny může podle něj být v nemocnicích stejný počet hospitalizovaných jako na jaře. Pokud by se nákaza šířila tak explozivně jako dosud, nemocnice se mohou dostat na limity kapacity vyhrazených lůžek pro pacienty s covidem-19. Vyhlášení druhé vlny je podle Prymuly formální záležitost, ale současný stav se za ni už dá považovat. Počty nových případů covidu-19 v ČR rostou téměř nejrychleji z Evropské unie. V sobotu přibylo v Česku rekordních 1541 nakažených, což je téměř o 100 více než v pátek. V současné době se v Česku denně provede zhruba 18 500 testů. Prymula míní, že do poloviny října by se jich mohlo provádět až 40 tisíc − i díky novým a levnějším rychlotestům ze slin, které se mají na trh dostat během několika týdnů. S covidem-19 bylo v sobotu hospitalizováno 297 lidí, z toho 69 v těžkém stavu.