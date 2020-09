Zvyšování učitelských platů přináší první úspěchy. Alespoň pokud jde o mladé učitele. Roste počet absolventů pedagogických oborů, kteří neutíkají do jiných profesí, ale nastupují do škol. "Zatímco v roce 2016 odcházel do praxe jeden ze dvou absolventů pedagogických fakult, nyní jsou to třeba dva ze tří, někde i 70 procent," uvádí tisková mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Peníze však nejsou jediným důvodem tohoto obratu. Učitelství začíná být považováno za stabilní zaměstnání s dobrou perspektivou.

V prvním čtvrtletí letošního roku byl průměrný plat učitelů bezmála 39 tisíc korun hrubého měsíčně. Pedagogové tak brali o pět tisíc korun více, než byla průměrná mzda v Česku. A jejich platy by měly růst i nadále, v příštím roce o devět procent. Ještě před čtyřmi lety byl jejich průměrný výdělek 26 731 korun, tedy zhruba o tisíc korun méně než tehdejší český průměr. Navíc učitelé tehdy brali jen 55 procent průměrného výdělku dalších vysokoškolsky vzdělaných profesí v Česku. Loni už to bylo 70 procent.