Americké technologické ikony zamířily v poslední době za nákupy do Česka. Facebook převzal tuzemského vývojáře her Beat Games. Další americký kolos Intel zase odkoupil softwarová řešení pro čipy od brněnské firmy Netcope Technologies. Naposledy minulý týden společnost Astute ovládla pražského konkurenta Socialbakers, podle zdrojů HN za stovky milionů dolarů. Vedle Američanů do Česka vyrazili také investoři z Velké Británie, Švýcarska či Izraele.

"I v Česku je možné dotáhnout do úspěšného prodeje projekty, o jakých čteme především v Silicon Valley," říká Petr Kováč, partner v poradenské společnosti EY. Jeho slova potvrzují i další experti.