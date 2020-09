Komerční banka a Česká spořitelna, dvě ze tří největších tuzemských bank, uzavírají po celém Česku desítky svých poboček. Klienti jejich služeb nevyužívají tak často, navíc jich stále víc pro správu svých účtů používá on-line bankovní aplikace. Mění se i dlouhodobá strategie finančních domů. Ty chtějí, aby do budoucna lidé chodili za bankéři na pobočky pouze v takových případech, kdy hodlají řešit významnou životní událost, jako jsou například sjednání hypotéky, pojištění nebo investování životních úspor.

Kamenné pobočky bank by tak během několika let měly sloužit spíše jako odborná poradenská centra. "Očekáváme, že běžný servis, jako jsou hotovostní transakce nebo zadávání převodů mezi účty, bude většina klientů řešit prostřednictvím on-line nástrojů či vzdálené obsluhy. Proto významně investujeme do urychlení digitalizace našich služeb," řekl mluvčí Komerční banky Pavel Zúbek. Třetí největší česká banka co do počtu klientů a objemu peněz, které spravuje, ke konci srpna zavřela zhruba pětinu svých menších poboček, nově jich tak má po celém Česku 241 z původních 305.