Omlouváme se za zpoždění vlaku, slýchává z nádražního rozhlasu denně řada cestujících na tuzemské železnici. V létě ji navíc postihla série několika nehod, naposledy minulou středu, kdy se na nádraží v Kdyni na Domažlicku srazil osobní vlak s technickým vozidlem.

"Pracujeme se sítí, která byla postavena na úplně jiný počet spojů, který je dnes násobně vyšší," přiznává šéf Správy železnic Jiří Svoboda. Slibuje ale zlepšení: po letech diskusí a plánů chce za pět let začít nové vysokorychlostní tratě stavět, teď začíná řešit územní řízení pro první úseky. Do tří let chce mít jasno, jak je Češi zaplatí.

Ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) pro HN uvedl, že by chtěl pro financování českých rychlotratí využít evropské peníze z nejrůznějších dotačních programů.