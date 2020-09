Elektronika, oblečení nebo obaly by už neměly vydržet jen omezený počet použití, jako je tomu nyní, ale jejich životnost by měla být mnohem delší. Letos v březnu představila Evropská komise Akční plán pro cirkulární ekonomiku, který má nasměrovat výrobce i spotřebitele na udržitelnější cestu. "Máme jen jednu planetu Zemi. Ale v roce 2050 bude světová spotřeba tak vysoká, jako by byly tři," stojí v úvodu akčního plánu, který je součástí velké Zelené dohody pro Evropu, známé jako European Green Deal.