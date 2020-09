Boris Johnson, ještě jako řadový poslanec za britskou Konzervativní stranu, tvrdě kritizoval dohodu o podobě brexitu, kterou s Evropskou unií dojednala tehdejší premiérka a jeho stranická šéfka Theresa Mayová. Poté, co ji ve funkci nahradil, s unií loni podepsal svou vlastní dohodu. Teď se ji ale rozhodl porušit. Jedním z důvodů je i to, že prý dokument podepsal ve spěchu a nebyl si přesně vědom, co v něm je, uvedl jeho mluvčí. Unie namítá, že jde pouze o výmluvu − Johnson podle ní jen dává najevo, že nestojí o dohodu ani v současných jednáních o tom, za jakých podmínek spolu budou firmy z EU a z Velké Británie v budoucnu obchodovat. Tato jednání zatím stále nevedla k úspěchu.