Sedmatřicetiletý Ivan Ryšavý se v pondělí dozvěděl, že má koronavirus. Pozitivní výsledek testu z pražské Nemocnice na Bulovce získal společně s informací, že se mu ozvou hygienici. Měli zjistit, s kým Ryšavý přišel do styku, a následně tyto lidi kontaktovat. Je to běžný epidemiologický postup. Čtyři dny, do čtvrtečního večera, tedy uzávěrky tohoto článku, se však Ryšavému nikdo z hygieniků neozval. Nemoc proto nahlásil lékařce sám a sám se také chopil obvolávání. "Zavolal jsem asi 10 lidem, se kterými jsem se dostal do bližšího kontaktu, třeba jsme spolu jeli v autě," říká Ryšavý.