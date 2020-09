Kdo si dnes vzpomene na jarní "šílení", co se týká zeleniny, musí nyní pocítit úlevu. Zavřené hranice a nedostatek pracovníků na sklizeň vyhnaly ceny některých potravin v březnu a v dubnu do nevídané výše. Paprika za sto padesát korun nebyla ničím výjimečným. A do léta mělo být ještě hůř. Květák za sto korun měl být podle květnového odhadu Miroslava Koberny z Potravinářské komory ČR běžnou cenou. Současně tehdy řekl, že se letos nedá čekat pokles sezonních cen. Jednak kvůli koronaviru, jednak kvůli mrazům a následnému horku a suchu.