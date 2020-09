Případů koronaviru v Česku přibývá rychleji než kdekoli jinde v Evropě a reakce Babišovy vlády je tristní. Problémy se zlehčují, dokud to jde. Když už to nejde, tak se místo systematických opatření jen hasí největší průšvihy. Neexistuje promyšlený plán na další pomoc ekonomice. Jediné, na co se vláda zmůže, jsou předvolební populistické manévry. Jedním slovem katastrofa.