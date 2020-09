Přespříští rok to bude dvacet let, co vyšel můj první román Paměť mojí babičce. Byl přeložen do mnoha světových jazyků, prodalo se několik desítek tisíc výtisků, vyhrál cenu Lidových novin Kniha roku i cenu Magnesia Litera za debut. Román se ve své době dočkal komerčního i pozitivního kritického ohlasu. Tehdejší česká literární kritika vyzdvihovala originální jazyk, přesvědčivost příběhu a čtivé přiblížení života v Mongolsku, kde jsem rok žila a předtím i poté studovala mongolistiku.