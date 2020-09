Ve chvíli, kdy ještě doznívá letní heslo vlády, že český průmysl se z koronavirové krize proinvestuje, samotné firmy nemají kde na investice vzít. V anketě Národního centra Průmyslu 4.0, která proběhla mezi více než dvěma sty řediteli výrobních podniků, téměř polovina z nich potvrdila snížení investic do inovací a nových technologií. A to v průměru o 40 procent.

"Firmy neinvestují a každý vyčkává. Na příští rok se posouvají také objednávky, které si už podniky zadaly," řekl HN Miroslav Václavík, generální ředitel liberecké společnosti VÚTS, která stroje pro strojírenské firmy vyvíjí. Zároveň nečeká, že by se současný stav do konce roku zlepšil. Důvodem je to, že firmám postupně ubývají rezervy. To potom vede ke snižování výdajů na robotizaci výroby.

Výrazný pokles zájmu o nové investice vidí i Oldřich Paclík ze Svazu strojírenských technologií sdružujícího výrobce obráběcích a tvářecích strojů, kteří mají v Česku dlouhou tradici. Tyto podniky, jež svoje výrobky často exportují a zajišťují jim servis, ale zažily nižší poptávku už vloni, kdy jim produkce klesla asi o 15 procent.

Průmysl v Česku ◼ Ředitelé firem letos čekají pokles průmyslu o 12,3 procenta. Pro příští rok pak mírný růst ve výši 4,5 procenta.

◼ Tržby výrobních firem se letos propadnou o 13,2 procenta. Pokles tržeb z exportu pak bude 24 procent.

◼ Ziskovost firem se letos sníží u 69 procent firem.

◼ Více než polovina firem (54,5 procenta) má méně zakázek než před rokem, nejvíce o ně přišly malé a střední firmy. Práci mají podniky zajištěnou v průměru na pět měsíců.

◼ Třetina průmyslových firem (32,3 procenta) bude propouštět. 45 procent

firem kvůli koronaviru dočasně sníží investice do nových technologií.

Více peněz na investice z oslovených firem vydá jen desetina z nich. A týká se to především velkých společností. Naopak u menších a středních firem více než polovina uvedla, že v investicích bude škrtat. A pouze sedm procent průmyslových podniků této velikosti si letos může dovolit investice do inovací a technologií zvýšit.

"Cílem pro rok 2020 je nulový hospodářský výsledek," shrnul ambici řady podniků Ivor Poprach, ředitel Boltjes Group, která vyrábí trubkové systémy.

Zároveň si ale tři čtvrtiny tuzemských firem uvědomují, že svoji výrobu digitalizovat potřebují − a chtějí to dělat. Jejich přístup se ale kvůli covidu mění. "Dříve měl investor jasnou vizi nebo zadání, kolik toho chce dělat. Teď panuje nejistota a firmy raději chtějí výrobní linky zavádět na etapy. Začít napřed s nižší produkcí a postupně linku rozšiřovat," řekl Jiří Kabelka, majitel společnosti Del ze Žďáru nad Sázavou, která se průmyslové automatizaci věnuje.

Snižování investic není jedinou věcí, kterou firmy zvažují. Třetina manažerů v analýze představené včera v Praze na Národním průmyslovém summitu uvedla, že se chystá propouštět. Většina podniků ale stále nezapomíná na nedávné období, kdy bojovaly o každého zaměstnance, aby mohly plnit zakázky.

"Počítáme se snížením ziskovosti při zachování počtu pracovních míst," tvrdí Marek Sucharda, ředitel společnosti Harting, která dodává kabely a konektory. Každá desátá firma se naopak bude snažit situace využít a nabrat kvalitní zaměstnance, které si jejich konkurence nebude moci udržet.

Podle hlavního ekonoma Deloit­te Czech Republic Davida Marka o všem rozhodne to, jestli se podaří do konce roku stabilizovat pokles průmyslové výroby, který by se potom mohl za celý rok pohybovat mezi 10 a 15 procenty. "Největšími riziky je případná další vlna omezení kvůli šíření koronaviru a ekonomická situace v zahraničí," uvedl Marek.

Výkon tuzemského průmyslu bude významně poznamenán očekávaným propadem autoprůmyslu. Ten podle předsedy představenstva mladoboleslavské Škody Auto Bohdana Wojnara může spadnout o pětinu, a to jak ve výrobě aut, tak u subdodavatelů.

"Průmysl se ještě více rozdělí na automotive a ty ostatní, kteří se ve třetím čtvrtletí začnou zotavovat," uvedl v anketě mezi průmyslníky Pavel Rieder, jednatel výrobce elektromotorů Juli Motorenwerk.

Veškeré rozhodování manažerů průmyslových podniků o budoucích investicích nebo propouštění lidí zároveň probíhá v situaci, kdy podniky odhadují, že jim letos meziroční tržby propadnou o 13 procent. Problémy spojené s koronavirem budou mít vliv i na ziskovost: jen desetina výrobních firem ji letos meziročně zvýší, naopak 69 procent očekává propad.