Než student Masarykovy univerzity vyrazí v říjnu do školy, musí se podívat na školní intranet, jaká barva svítí na univerzitním semaforu. Čtyři stupně rizika nákazy koronavirem budou označeny bílou, zelenou, žlutou a červenou barvou. Pokud se rozsvítí třeba žlutá barva a v rozvrhu má přednášku pro více než padesát osob, student zůstává doma, protože výuka se přesouvá do on-line prostředí. Když bude svítit zelená, omezení výuky do 50 osob neplatí, pokud se zvládnou dodržet dvoumetrové rozestupy.