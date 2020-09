Držitelé směnek česko-slovenské finanční skupiny Arca Investments by mohli dostat zpět i více než polovinu svých peněz. Tvrdí to většinový vlastník skupiny Rastislav Velič. Podnikatelsky široce rozkročená Arca se letos dostala do vážných finančních problémů a nemá peníze na splácení závazků. Údajně jde o částky až v řádu desítek miliard korun. Do řešení situace se tento týden zapojily i J&T Banka a Natland. Další týdny ukážou, jaký podíl ze svých závazků bude společnost schopná splatit.