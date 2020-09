Francouzský výrobce luxusního zboží LVMH už nechce převzít americké klenotnictví Tiffany & Co. Tvrdí, že původní dohoda se komplikuje a že do hry vstupuje i politika. Americký podnik včera v reakci uvedl, že na LVMH podává žalobu a firmu se bude snažit ke splnění závazků donutit soudní cestou. Společnosti se loni na podzim dohodly, že LVMH za Tiffany zaplatí 16,2 miliardy dolarů (přes 365 miliard korun), což by pro LVMH znamenalo dosud největší akvizici. LVMH uvedlo, že správní rada obdržela dopis od francouzského ministerstva zahraničí, které firmu požádalo, aby akvizici odložila na dobu po 6. lednu příštího roku. Zdůvodnilo to hrozbou zavedení dodatečných cel, která se na francouzské zboží chystá uvalit administrativa prezidenta Donalda Trumpa. Francouzský podnik také sdělil, že o odklad dokončení transakce ho požádala i společnost Tiffany. Ta ale v tiskové zprávě uvádí, že tak učinila kvůli průtahům na straně LVMH. Transakce měla být dokončena do 24. listopadu tohoto roku.