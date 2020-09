Už se vidí premiérem. Michail Saakašvili souhlasil, že funkci přijme v případě, že gruzínské parlamentní volby koncem října vyhraje jeho Jednotné národní hnutí. Bývalý prezident byl doma předloni odsouzen za zneužití pravomoci na tři a šest let, to už pět let pobýval v zahraničí. A návratem může riskovat.