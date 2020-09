◼ ČESKO

Vědci z Brna vymysleli přístroj pro srdeční arytmiky

Vědci Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně vymysleli přístroj, který pomůže pacientům se srdeční arytmií, tedy při poruchách srdečního rytmu. Střídavý elektroporační generátor získal i český patent, je lepší než používané technologie s ohledem na bezpečnost. Centrum má český patent zapsaný společně s Vysokým učením technickým v Brně. Nyní usilují také o evropský patent.

◼ ČESKO

MF prodalo dluhopisy skoro za 6 miliard, zájem byl vyšší

Ministerstvo financí prodalo ve třech aukcích státní dluhopisy za 5,9 miliardy korun. Vyplývá to z údajů na internetových stránkách ČNB. Ministerstvo ve svém plánu počítalo s maximálním prodejem dluhopisů za sedm miliard korun. Investoři přitom měli zájem koupit dluhopisy až za zhruba 33 miliard korun. Zájem investorů z předchozích měsíců o státní dluhopisy vydávané ministerstvem financí tak trvá.

◼ ČESKO

Petříček odmítl vypovědět dohodu s Hongkongem

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) nepovažuje za možné poskytnout garance, že občané Hongkongu nebudou při návštěvě Česka zadrženi policií na základě čínské žádosti, jak jej k tomu v srpnu vyzvala městská část Praha 3. Podle ministra poskytnutí takových garancí právní řád neumožňuje. V minulosti ale opakovaně řekl, že Česko by na základě extradiční smlouvy nevydalo nikoho stíhaného z politických důvodů.

◼ ČESKO

Vodafone v říjnu spustí 5G v pěti velkých městech

Mobilní operátor Vodafone spustí od října rychlou síť 5G v pěti městech. Na frekvencích, které dosud využíval pro síť LTE, pokryje Prahu, Brno a tři města, která do pilotního provozu vybrala ministerstva průmyslu a pro místní rozvoj: Karlovy Vary, Ústí nad Labem a Jeseník. K 5G síti se budou moci během zaváděcí nabídky připojit firemní i nefiremní zákazníci se stávajícími tarify a také majitelé předplacených karet. Budou ale potřebovat adekvátně vybavený přístroj.

Budeme vždy bojovat za zájmy naší země a hodnoty lidských práv, svobody a demokracie, navzdory pokusům nás zastrašit nebo dehonestovat.

senátoři STAN

v prohlášení k misi na Tchaj-wan

◼ ČESKO

On-line konference se zaměří na regulaci AI

Na téma regulace umělé inteligence (AI) či řešení sporů v digitální ekonomice se zaměří dvoudenní mezinárodní konference Solair. Přiblíží také vývoj některých technologií. Akce začne ve čtvrtek a kvůli koronaviru bude z budovy Akademie věd ČR (AV) v Praze přenášena on-line. Na programu budou příspěvky odborníků na právo a umělou inteligenci jak z veřejné sféry, tak i z akademické obce a byznysu.

◼ ČESKO

Podíl lidí na home officu bude opět asi 40 procent

Počet lidí pracujících z domova se nebude v příštích týdnech nijak výrazněji lišit od stavu na jaře, kdy nastala restriktivní opatření proti šíření koronaviru. Tehdy podle průzkumů Hospodářské komory podíl zaměstnanců na takzvaném home officu přesáhl 40 procent. Řekla to hlavní analytička komory Karina Kubelková. Tento způsob pracovního režimu se týkal hlavně velkých firem a firem ve zpracovatelském průmyslu.

◼ ČESKO

Úředník ústeckého magistrátu jde do vězení

Dlouholetý vysoký úředník ústeckého magistrátu Vlastimil Hudeček jde do vězení. V souvislosti s vytunelováním Metropolitního spořitelního družstva za mřížemi za úvěrový podvod stráví šest let a zaplatit musí pokutu 500 tisíc korun. Rozsudek je pravomocný. Informoval o tom server Aktuálně.cz. Stavební odbor na ústeckém magistrátu vedl od roku 1997 do konce letošního srpna.

◼ ČESKO

Advokáti ve školách vzdělávají žáky o právu

Na zlepšování právního povědomí českých žáků a studentů se dobrovolně a bezplatně podílejí i někteří advokáti. V rámci vzdělávacího projektu Advokáti do škol nabízejí debaty o právu a spravedlnosti, na nichž nejprve představí konkrétní téma a poté reagují na dotazy dětí. Česká advokátní komora projekt spustila v roce 2018. Jeho cílovou skupinou jsou žáci 7. až 9. tříd, případně středních škol a učilišť.

◼ BĚLORUSKO

Alexijevičovou chrání před zatčením velvyslanci

Ke Světlaně Alexijevičové, poslední člence vedení koordinační rady běloruské opozice, která zůstává na svobodě a v Bělorusku, přijeli diplomaté ze zemí Evropské unie. Předtím se neznámí muži pokusili vniknout do bytu této dvaasedmdesátileté nositelky Nobelovy ceny za literaturu. Maskovaní muži už zadrželi jejího kolegu, právníka Maksima Znaka. Přítomnost českého velvyslance Tomáše Pernického v bytě Alexijevičové potvrdil ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

◼ ČESKO

Hrad čeká půlmiliardový výpadek příjmů

Příjmy z návštěvnosti Pražského hradu se letos propadnou kvůli epidemii koronaviru až o půl miliardy korun, řekl hradní kancléř Vratislav Mynář. Větší část výpadku pokryje Správa Pražského hradu ze svých rezerv. Kabinet v pondělí schválil, že správa dostane z vládní rozpočtové rezervy 215 milionů korun. Ředitel správy Ivo Velíšek nevyloučil to, že při pokračování stávající situace bude Hrad potřebovat od státu větší příspěvky než doposud.

◼ ŠVÝCARSKO

UEFA přesunula galavečer a losování Ligy mistrů

Galavečer s předáním cen pro nejlepší fotbalisty Evropy uspořádá UEFA ve své centrále v Nyonu místo původně avizovaných Atén. Ceremoniál naplánovaný na 1. října se navíc kvůli pandemii koronaviru odehraje za zavřenými dveřmi. Ceny budou předávat tradičně v den losování základních skupin Ligy mistrů, které bylo rovněž přeloženo do Nyonu. Stejně tak los skupinové fáze Evropské ligy o den později.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

The Rolling Stones otevřeli v Londýně vlastní obchod

Hudební skupina The Rolling Stones otevřela v centru Londýna svůj první obchod, kde je zboží spojené s touto britskou kapelou. Legendární rocková formace to oznámila na Twitteru. Prodejna se nachází ve známé ulici Carnaby Street. Od otevření kapelu neodradila ani pandemie covidu-19. V obchodě, který zdobí logo rtů s vyplazeným jazykem, si fanoušci mohou koupit kromě hudby například trička, bundy, trsátka nebo lahve na vodu. A také roušky.

◼ ŘECKO

Tábor uprchlíků shořel, Lesbos má výjimečný stav

Přeplněný uprchlický tábor Moria na řeckém ostrově Lesbos zničil požár. Úřady nehlásí žádné oběti na životech, několik lidí utrpělo nadýcháním kouře. Příčina dosud nebyla objasněna, podle některých zdrojů založili požár sami migranti, vyloučeno není ani žhářství místních obyvatel. Řecká vláda vyhlásila na ostrově mimořádný stav, který zůstane v platnosti čtyři měsíce.