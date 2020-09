Od letošního června provozují berlínští hasiči flotilu čtyř vodíkových aut Toyota Mirai. Jsou polepena klasickou červenou barvou a vybavena majáčky, při jízdě ale žádný výrazný zvuk nevydávají. Neznalý kolemjdoucí by hádal elektromobil, jenže elektromotor tohoto vozu nenapájejí baterie, ale palivový článek. Do tlakových nádrží tankuje vodík, který poté slouží v článku na výrobu elektřiny. Auto si tak za jízdy produkuje vlastní energii. Má to jednu velkou výhodu − zatímco na nabití běžného elektromobilu můžete i u těch nejrychlejších nabíječek čekat i přes půl hodiny, dotankování vodíku zabere dvě až pět minut.