Pandemie koronaviru a s ní související uzavření showroomů vedly zatím k více než dvacetiprocentnímu poklesu trhu s novými auty. Podle Vratislava Strašila, jednatele Volkswagen Financial Services, již letos tuto ztrátu automobilky a s nimi prodejci a leasingové společnosti nedoženou, a to navzdory nejvýhodnějším nabídkám v historii. Firmy však zatím na autech nešetří a o odklad splátek klienti požádali jen u 6500 ze 130 tisíc aktivních smluv. Jejich chování se však do budoucna změní. Může za to i digitalizace a přechod do on-line prostředí.