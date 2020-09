Rodinná nadace Karla Komárka koupila tři klavírní křídla a osm pianin firmy Petrof. Nástroje si odmítl převzít čínský odběratel kvůli návštěvě šéfa Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj‑wanu.

"Česko je úspěšná a hlavně svobodná země. To je to, čeho si osobně nade vše vážím, a tímto drobným gestem si to dovoluji spoluobčanům připomenout," vysvětlil Komárek. Čína návštěvu Vystrčila na Tchaj-wanu ostře odsoudila. Zemi, která se označuje za demokratickou a nezávislou, totiž považuje za svou vzbouřeneckou provincii. Ministr zahraničí Číny Vystrčilovi vzkázal, že za cestu "zaplatí vysokou cenu". Podle majitelky Petrofu Zuzany Ceralové Petrofové se tak čínský zákazník zalekl hrozby sankcí vůči Česku. A objednané nástroje za více než pět milionů korun zůstaly ležet ve skladě. Komárek je teď chce rozdat školám. "Přáli bychom si, aby se těch 11 nástrojů stalo symbolem české hrdosti a soudržnosti," dodal. Jeho KKCG podniká v sázkovém byznysu či těžbě ropy a plynu. Nadace rodiny dlouhodobě podporuje vážnou hudbu.