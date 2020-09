Ministerstvo vnitra přichází s novelou ústavního zákona, podle níž by stav nebezpečí mohla vyhlašovat vláda, a to na celém území státu. V současnosti mohou stav nebezpečí, který je nejnižším z krizových stavů, vyhlašovat pouze jednotlivé kraje. Kabinet nařídil ministerstvu vypracovat novelu již v květnu, v reakci na předchozí vyhlašování nouzového stavu kvůli pandemii koronaviru. Navrhovaná novela by přitom vládě umožňovala vedle přijímání protikrizových opatření také opakované odkládání voleb či omezování lidských práv.