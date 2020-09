Stále více lidí v Česku dojíždí do zaměstnání autem. Navíc dlouhodobě roste i čas, který dojížděním průměrně stráví.

Za volant při cestě do práce usedá i vedoucí skladu Mirek M. Z Brandýsa nad Labem jezdí přes celou Prahu. V hromadné dopravě by denně strávil více než dvě hodiny. Autem to při dobré situaci na silnicích zvládne za hodinu a půl.