Předseda antimonopolního úřadu Petr Rafaj má ještě šanci obhájit svoji funkci až do konce mandátu, který mu vyprší příští rok v létě. O jeho hlavu jeli včera do Lán za prezidentem Milošem Zemanem žádat premiér Andrej Babiš (ANO) a Jan Hamáček (ČSSD). Výsledkem více než hodinového jednání ale bylo, že Zeman se chce ještě osobně sejít s Rafajem a vyslechnout si jeho argumenty. Mělo by to být někdy v příštím týdnu.