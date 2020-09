Akciové trhy momentálně prožívají své nejtěžší dny od březnových propadů. Nejdramatičtější skluzy jsou vidět v technologickém sektoru, který během celé krize stál v čele růstového pelotonu. První, co samozřejmě člověka napadne, je, že konečně došlo na slova skeptiků a v přímém přenosu pozorujeme praskání omílané technologické bubliny. Takhle jednoduché to však není.

Bublina sice praská, avšak jiného typu a mnohem menších rozměrů. Během posledních měsíců se mezi drobnými spekulanty (rozhodně je nemůžeme nazvat investory) rozšířil jistý nešvar, který zahrnoval nakupování spekulativních týdenních kupních opcí s realizační cenou značně nad aktuální tržní cenou. Kupní opce dává držiteli právo − nikoliv ale povinnost − koupit akcie za předem stanovenou cenu. Tyto opce rychle nabíraly na hodnotě s tím, jak se blížil den vypořádání, takže pro spekulanty nabízely v podstatě velice rizikovou ruletu s vysokým potenciálním výnosem.

Na druhé straně těchto obchodů pak stáli obchodníci velkých bankovních domů radostně vypisující zmíněné opce, kteří podle pokynů algoritmů zajišťovali pozice nakupováním reálných akcií. Rostoucí poptávka po těchto akciích zvyšovala jejich cenu a ještě rychleji táhla nahoru cenu kupních opcí. Lákavé zisky pak vtahovaly do hry víc a víc spekulantů, čímž se zájem o opce dál šponoval. Kruh se uzavřel a akcie poháněl v růstu celé léto. Do této šílenosti se pak přidali dokonce i institucionální investoři v čele se Softbank. Jak se její Vision Fund přetavil z dlouhodobého investování do takovéto spekulace, je již mimo naše chápání.

A právě tato spekulační bublina dostala ve středu minulého týdne první trhliny, které se následně rozjely po celém obvodu. Kupní opce končily neuplatněné, emitenti opcí díky tomu prodávali akcie jistící jejich riziko a technologický index Nasdaq začal prudce korigovat. Jen pro ilustraci, za tři dny se z něj odpařil jeden bilion dolarů neboli polovina hodnoty Applu. A jen pro druhou ilustraci, Nasdaq se tím vrátil na své hodnotě zpátky ani ne o pouhý měsíc. Technologická bublina tedy rozhodně nepraská, jen se načas smrskla.