◼ EVROPSKÁ UNIE

Europarlament přesouvá schůzi kvůli nákaze

Europoslanci se příští týden na prvním zasedání po prázdninách sejdou v Bruselu místo ve Štrasburku. Francouzské úřady kvůli vysokému počtu nových případů koronaviru zařadily departement Bas-Rhin, kde Štrasburk leží, do takzvané červené zóny. I to přispělo k rozhodnutí přemístit plenární zasedání. V případě jednání ve Štrasburku by poslanci i personál europarlamentu po návratu do belgické metropole museli do karantény.

◼ EVROPSKÁ UNIE

Rekordní pokles HDP byl nižší než odhady

Ekonomika Evropské unie ve druhém čtvrtletí klesla proti prvním třem měsícům roku o rekordních 11,4 procenta, hlavně kvůli omezením spojeným s koronavirem. Meziroční pokles hrubého domácího produktu pak činil 13,9 procenta. Odhady byly ale ještě větší. Čísla uvedl statistický úřad Eurostat. V Česku byl propad mírnější, proti prvnímu čtvrtletí o 8,7 procenta, meziročně o 11 procent. Nejvíce se propadly Španělsko, Chorvatsko a Maďarsko.

◼ EVROPSKÁ UNIE

Svobodná Evropa bude znovu vysílat maďarsky

Rozhlasová stanice Rádio Svobodná Evropa / Rádio Svoboda oznámila svůj návrat do Maďarska. Důvodem je podle ní omezování svobody médií v této středoevropské zemi za vlády premiéra Viktora Orbána. Maďarsko zůstává jedinou zemí Evropské unie, která podle hodnocení americké nevládní organizace Freedom House už není demokratickou zemí, ale stala se "hybridním režimem".

◼ ČESKO

Plán změn v zemědělství vadí vládě i senátorům

Senátoři se shodli s vládou na kritice záměru Evropské komise, která chce v Evropě kvůli zavedení udržitelného potravinového systému razantně omezit používání hnojiv nebo léků pro zvířata. Ministerstvu zemědělství vadí, že komise nebyla schopna předložit dopady svého návrhu. Se senátory z evropského výboru se shodlo na tom, že cíle návrhu jsou ambiciózní a že Evropská komise nemá jak přimět producenty potravin mimo EU, aby se k nim připojili.

"

Potřebujeme osobnosti, kterým můžeme důvěřovat, abychom mohli důvěřovat institucím a abychom mohli důvěřovat demokracii.

Zuzana Čaputová

slovenská prezidentka na konferenci o etice v právu konané v Kroměříži

◼ EVROPA

UEFA při pandemii vrátila médiím 575 milionů eur

Evropská fotbalová unie UEFA musela kvůli narušení Evropské ligy a Ligy mistrů pandemií koronaviru vrátit mediálním společnostem 575 milionů eur z prodeje vysílacích práv. V přepočtu je to zhruba 15,3 miliardy korun. Prohlásil to šéf Asociace evropských klubů, prezident Juventusu a člen výkonného výboru UEFA Andrea Agnelli. Evropské kluby podle něj mohou kvůli pandemii přijít až o čtyři miliardy eur, tedy 106 miliard korun.

◼ USA

Trumpova kampaň přišla o výhodu nad Bidenem

Kampaň za znovuzvolení amerického republikánského prezidenta Donalda Trumpa spolkla již přes 70 procent všech peněz, které byly vybrány od začátku roku 2019. Trump tím přišel o finanční výhodu nad demokratickým soupeřem Joem Bidenem v situaci, kdy do voleb zbývá 55 dní. Napsal to list The New York Times s odkazem na vyjádření činitelů kampaně a její finanční záznamy. Trump nadále zaostává za Bidenem v průzkumech veřejného mínění.

◼ ČESKO

Tržby Národního divadla Brno se hluboko propadly

Národní divadlo Brno v letošním prvním pololetí zaznamenalo pokles tržeb o více než polovinu oproti stejnému období loňského roku. Od ledna do června 2019 utržilo téměř 42 milionů korun, letos jen 19,4 milionu. Kvůli jarnímu nouzovému stavu výrazně klesl počet diváků a odehraných představení. Teď už divadlo znovu hraje, přijalo řadu opatření pro bezpečnost zaměstnanců a návštěvníků.

◼ ČESKO

Kvůli covidu stoupá zájem o vakcínu proti chřipce

Firma Mylan dodá do Česka 350 tisíc balení letošní vakcíny proti chřipce, o 40 tisíc více než loni. Zhruba třetinu už distribuuje lékařům, zbytek dodá do konce září. Druhý dodavatel vakcíny, firma Sanofi Pasteur, dodá 520 tisíc vakcín, s distribucí začala podle dřívějšího vyjádření začátkem měsíce. Očkovat proti sezonní chřipce se začíná v říjnu. Lékaři evidují kvůli epidemii covidu-19 výrazně vyšší zájem o očkování proti chřipce než v posledních letech.

◼ ČESKO

Zdravotnické prostředky bude ověřovat jiný ústav

Certifikaci zdravotnických prostředků podle nových evropských pravidel MDR, která vstoupí v účinnost příští rok, zajistí Český metrologický institut. Uvedl to ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO). Certifikaci podle starých pravidel, jež skončí v roce 2021, dokončí Elektrotechnický zkušební ústav. Novinka bude stát desítky milionů korun, ale zachrání až stovky malých a středních firem, ty by jinak musely draze certifikovat výrobky v cizině.

◼ ČESKO

Brno čeká příští rok propad daňových příjmů

Pokles daňových příjmů o 1,4 miliardy korun oproti letošnímu plánovanému rozpočtu očekává v příštím roce Brno. Pro příští rok město počítá s daňovými výnosy 9,8 mi­liardy. Plánuje proto v příštím roce udržet běžné výdaje na stejné výši jako letos, řekla primátorka Markéta Vaňková (ODS). Na letošek byl schválen rozpočet s celkovými příjmy včetně daňových 15,1 miliardy. Výdaje byly stanoveny na 17,9 miliardy pro celé statutární město Brno.

◼ ČESKO

Febiofest zahájí dokument o Karlu Gottovi

Filmový festival Febiofest, který byl kvůli koronaviru odložen z tradičního jarního termínu, zahájí 18. září předpremiéra dokumentu o Karlu Gottovi režisérky Olgy Malířové Špátové. Festival zakončí novinka japonského vítěze z Cannes Hirokazu Kore-edy Pravda s Catherine Deneuveovou a Juliette Binocheovou v hlavních rolích. Febiofest potrvá do 25. října a jeho hlavním kinem nově bude pražské Cinema City Slovanský dům.

◼ ČESKO

Krkonoše mají další klidová území

V Krkonošském národním parku už platí všech osm klidových území. Dvě v hřebenových partiích Krkonoš a jedno na vrcholu Světlé a Černé hory jsou v platnosti od července. Zbylých pět − Tetřeví Boudy a Lesní bouda, Pomezní hřeben, Přední Rennerovky, Slatinná stráň a Lesní hřeben − platí od včerejška. V klidových územích je přísný zákaz vstupu do terénu mimo značené trasy, stejně jako v první zóně národního parku.

"

Chtěli jsme se vyvarovat toho, aby účast překročila aktuálně povolený limit 1000 osob na akci, proto budou na tryzně jen pozvaní hosté.

Tomáš Rieger

mluvčí Památníku Terezín

Terezínská tryzna u příležitosti 75. výročí osvobození k uctění obětí nacistické perzekuce se uskuteční 18. října bez účasti veřejnosti.

◼ ČESKO

Srpen byl nejteplejší od roku 1961

Letošní srpen byl spolu se srpnem 2017 šestý nejteplejší od roku 1961, kdy meteorologové začali měsíční průměry počítat. Průměrná srpnová teplota 18,8 stupně Celsia byla o 1,5 stupně vyšší než normál z let 1981 až 2010. Letošní meteorologické léto bylo přesto jako celek významně chladnější než v předchozích třech letech. Zároveň bylo šesté nejdeštivější od roku 1961. Český hydrometeorologický ústav to uvedl na webu.

◼ ČESKO

Ostravská filharmonie zahraje s novým šéfem

Nový šéfdirigent Janáčkovy filharmonie Ostrava (JFO) Vasilij Sinajskij se posluchačům poprvé představí v říjnu. Orchestr pod jeho vedením na inauguračním koncertu zahraje skladby Richarda Strausse a Igora Stravinského. Vystoupí sopranistka Kateřina Kněžíková. Bývalý šéfdirigent a hudební ředitel Velkého divadla v Moskvě vystřídal německého dirigenta Heika Mathiase Förstera, kterému loni skončila smlouva.

◼ ČESKO

Romové a Sintové budou mít kulturní centrum

V Praze vzniká nové Centrum Romů a Sintů. V prvorepublikové vile v Dejvicích ho buduje Muzeum romské kultury (MRK). Plánuje v něm výstavy romských umělců, koncerty, přednášky či filmová promítání. Přiblížit v něm chce romskou historii, zaměřit se hodlá ale i na současné postavení menšiny a soužití s většinou. Budoucí instituci v Praze představilo vedení MRK. Středisko by se mělo otevřít 1. března 2023.

◼ ČESKO

UK varuje před pitím alkoholu v těhotenství

Kvůli pití alkoholu v těhotenství se v Česku podle lékařů narodí každý rok asi 3000 dětí s vrozenými vadami, zdravotními komplikacemi a nervovými deformacemi. Univerzita Karlova proto připravila informační kampaň, která na to má upozornit. Kampaň s názvem Stop alkoholu v těhotenství začne 9. září. Odborníci k akci připravili webové stránky i přednášky pro veřejnost.

◼ ČÍNA

Čína představila iniciativu pro bezpečnost dat

Čína představila novou globální iniciativu pro bezpečnost dat. Odsuzuje v ní krádeže informací pomocí informačních technologií či povinnost firem skladovat v domovské zemi data zahraničních uživatelů. Podle amerického deníku The Wall Street Journal se jedná o odpověď Pekingu na snahy Spojených států o vyřazení čínských firem z účasti na provozu klíčových komunikačních sítí.

◼ USA

Hemingwayův dům žije díky šestiprstým kočkám

Dům, kde žil Ernest Hemingway ve městě Key West na Floridě, musel kvůli nedostatku zahraničních turistů způsobenému pandemií propustit téměř všechny zaměstnance. Avšak jeho šestiprsté kočky ještě přitahují místní zvědavce. Bez ohledu na Nobelovu cenu za literaturu z roku 1954 se o Ernestu Hemingwayovi děti na amerických školách příliš neučí. Proto jsou zde ve Spojených státech hlavním předmětem zájmu kočky, zdůrazňuje ředitel muzea Andrew Morawski.

◼ EU

McGuinnessová nahradí v EK svého krajana

Irská europoslankyně Mairead McGuinnessová nahradí v Evropské komisi svého krajana Phila Hogana, který odstoupil koncem srpna. Šéfka exekutivy Evropské unie Ursula von der Leyenová svěřila nové člence svého týmu oblast finančních služeb, finanční stability a unie kapitálových trhů.

◼ ČÍNA

Čínu opustili poslední dva australští novináři

Poslední dva korespondenti australských médií v Číně se po ukrývání na zastupitelských úřadech vrátili do Austrálie. Čínské úřady je vyšetřovaly v případu údajně spojeném s národní bezpečností. Žurnalisté Bill Birtles a Michael Smith, kteří od čínských úřadů dostali načas zákaz opustit zemi, se v obavách o vlastní bezpečnost uchýlili na australské velvyslanectví v Pekingu, respektive na konzulát v Šanghaji.

"

Popírání potřeby důkladného vyšetřování tohoto pokusu o vraždu není adekvátní reakce.

Michelle Bacheletová