V Česku se do konce července začalo stavět celkem 6051 bytů v bytových domech. To je meziročně o 11,7 procenta méně. Dvě pětiny zahájených staveb připadají podle dat Českého statistického úřadu na Prahu, kde v prvních sedmi měsících roku začalo vznikat 2356 bytů. Meziroční propad v hlavním městě činil 0,9 procenta. Praha tak navzdory celostátnímu propadu atakuje čísla z loňského roku, který byl nejlepší za posledních 10 let. Loni začali developeři stavět téměř 6,5 tisíce pražských bytů. Mimo Prahu se nejvíce bytů začalo stavět v Jihomoravském kraji, za ním následovaly Plzeňský a Olomoucký kraj. Na druhém konci žebříčku je Karlovarský kraj. Na rozdíl od bytů roste počet nově rozestavěných rodinných domů. Ten na konci července meziročně stoupl o 3,6 procenta na 11 922. Nejvíce rodinných domů se staví ve Středočeském kraji.

Bývalý pardubický lihovar nahradí do dvou let obchodní dům

Velké obchodní centrum, které by mělo vzniknout na místě bývalého pardubického lihovaru, chce developer Redstone Real Estate začít stavět příští rok. První etapa by měla skončit v roce 2022. Zahrnovat bude nejen stavbu maloobchodních prostor. V objektu má být také místo pro restauraci, multikino, hotel s restaurací, společenský sál, kanceláře, lékařské ordinace a sály pro sport včetně fitness centra. Na první etapu má následně navázat rezidenční výstavba. Redstone hodlá vybudovat 198 bytů s jedním až čtyřmi pokoji. Ty mají být hotové za čtyři roky. Na místě bývalého lihovaru, který zkrachoval v roce 2003, stálo až do loňského roku městské záchytné parkoviště.

Kolín nechce ubytovnu v průmyslové zóně, tamní pozemek neprodá

Kolín neprodá pozemky v průmyslové zóně Ovčáry, kde měla vyrůst ubytovna pro zaměstnance automobilky Toyota Peugeot Citroën Automobile. Podle radnice se ubytovna do průmyslové zóny nehodí. Sama automobilka nemá s projektem nic společného. O stavbu ubytovny měla zájem nejmenovaná společnost z Pardubic, která od města chtěla vykoupit půlhektarový pozemek. Vedení města ale proti ubytovnám dlouhodobě bojuje. Dvě ubytovny se městu již podařilo od majitelů odkoupit. Rozhodnutí rady ještě musí potvrdit zastupitelstvo.