Dům v pražské Chodské ulici, ležící mezi trojicí vinohradských parků, na sebe upoutá už z ulice. Vchodové dveře zdobí vyobrazení sluncem ozářené krajiny, pod níž je velkými písmeny a číslicemi napsaná adresa stavby. Nad ní zase jakoby poletují dva zlatí andělé. Vnitřek domu nyní prochází rekonstrukcí. Vzniknout by v něm mělo asi padesát převážně malometrážních bytů nebo jednotlivých pokojů, které chce jeho majitel, investiční společnost Fidurock, vrhnout na trh s nájemním bydlením. Bydlení navíc propojí s dalšími službami, součástí domu má být například společná klubovna nebo wellness.

"Cílíme tím na lidi, kteří skončí na vysoké škole, nastoupí do první práce a berou 40 tisíc hrubého. Oni nechtějí utrácet 20 až 25 tisíc za svůj vlastní byt, ale zároveň chtějí žít v centru, v pěkném designovém pokoji. A za to jsou ochotni zaplatit 13 až 15 tisíc. Tihle lidé netráví doma tolik času. Pracují nebo se schází s přáteli a do bytu se jdou třeba jen vyspat. V rámci domu budou pokoje různých velikostí i klasické byty, mezi nimiž se budete moci přesouvat," říká v rozhovoru pro HN jeden ze zakladatelů Fidurocku David Hauerland.

Mladý investor firmu založil před šesti lety spolu s dalšími podnikateli Petrem Valentou a Laurensem Rinkesem. Vinohradský projekt není jediný, který společnost plánuje. Má být ale krokem k nabídce komunitního bydlení, jemuž by Fidurock chtěl v budoucnu věnovat větší pozornost. Obyvatelé takzvaných colivingových prostor bydlí v malých bytech s rozlohou jen pár metrů čtverečních a minimálním vybavením. Další zázemí, například kuchyň, sdílí se sousedy. K tomu mají navíc k dispozici služby, které v běžných bytech nejsou, jako třeba posilovnu nebo myčku na kola.