Tři týdny uplynuly od chvíle, kdy si policisté při zásahu na radnici Brno-střed odnesli dokumenty k prodejům i pronájmům domů patřících městu a k bytům, které obývají špičky brněnské ODS. Zajímali se přitom i o dům v ulici Hlinky u brněnského výstaviště. Za vlády ODS do roku 2014 zde dva půdní byty získal do pronájmu Ondřej Vaněk, švagr bývalé radní Brna-střed a nynější brněnské primátorky Markéty Vaňkové (ODS) a jeho přítelkyně. Nájemníci těchto bytů by navíc podle tehdejších pravidel měli v následné privatizaci přednostní právo si byt koupit za zlomek tržní ceny.