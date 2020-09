Studentům medicíny na konci září začne prezenční výuka, a tak v souvislosti s šířením koronaviru příliš nepočítají se svým zapojením do dobrovolnické pomoci zdravotnickým zařízením na podzim. Nebudou mít tolik času jako na jaře, kdy se mohli učit na dálku. Za mediky to řekl David Kulišiak, který v době jarního nouzového stavu koordinoval dobrovolníky z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK). Větší zapojení mediků do pomoci by podle něj záleželo na jednotlivých fakultách nebo společné dohodě děkanů. V současnosti se zapojení mediků do pomoci z jejich strany nekoordinuje.

"Myslím si, že počty (dobrovolníků z řad mediků) se budou daleko víc redukovat kvůli začínajícímu akademickému roku," uvedl Kuli­šiak. "Teď se v podstatě už nedá denně pracovat, protože za dva týdny už nám začne semestr, takže si myslím, že dobrovolníci − pokud budou − tak budou pracovat nanejvýš po obědě," řekl. Dopoledne mají medici v nemocnicích běžně výuku.

Podle Kulišiaka v současnosti někteří pomáhají v odběrových vozech a částečně v nemocnicích, jde ale jen o zlomek jejich dřívějšího počtu. Odhadl, že z 1. LF UK by mohlo jít zhruba o 50 až 100 lidí. V době nouzového stavu, kdy se konala výuka na dálku, se do dobrovolné výpomoci v nemocnicích zapojilo kolem dvou tisíc studentů medicíny z celého Česka, nabídlo se jich pět tisíc. Jen z 1. LF UK pomáhalo asi 600 lidí, řekl Kulišiak.

Na podzim se to však nejspíš opakovat nebude. "Všechno by to záleželo jen na fakultě, protože my si nemůžeme dovolit zameškat jakoukoliv prezenční výuku, musíme mít stoprocentní docházku. A to říkám za většinu fakult," vysvětlil student. V případě radikálního zvýšení počtu nakažených by podle něj muselo situaci řešit ministerstvo zdravotnictví.

Ministerstvo a krajské hygienické stanice podle něj v létě oslovily mediky s několika nabídkami práce v call centrech, která lidem podávají informace, jak postupovat v případě podezření na nákazu koronavirem. Zástupci studentů z 1. lékařské fakulty inzeráty zveřejnili na facebookové skupině, která má nyní asi 1300 členů. Podle Kulišiaka ale v létě řada studentů odjela na dovolené nebo měla praxe, takže se zájem o dobrovolnictví z jejich strany zmenšil.

Ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová minulý týden uvedla, že pražští medici a vojenští medici se hygienikům v Praze snaží pomoct zvládnout současný nárůst počtu nakažených. Podle ní se to však nedaří, protože případů je moc. Podle včerejších informací na Twitteru chytré karantény posílilo hygienické stanice nově 30 armádních mediků. Ve městě se podle včerejších údajů ministerstva zdravotnictví objevilo za posledních sedm dní zhruba 72 nových případů covidu-19 v přepočtu na každých 100 tisíc obyvatel.