Kabinet slibuje firmám i zaměstnancům zákon o náhradě za mzdy v době krize. Takzvaný kurzarbeit chce spustit od 1. listopadu. Dlouho očekávaný zákon vzniká těžce kvůli sporu dvou žen. Ministryně financí Alena Schil­lerová (za ANO) odmítla i základní parametry návrhu ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD). Ještě před pondělním jednáním vlády to vypadalo, že kabinet v brzké době slibovaný zákon těžko schválí, dohoda ale nakonec může přijít už ve středu. Pro firmy již nebude tak výhodná, jak původně navrhovala Maláčová. Vláda navíc posílí své rozhodovací pravomoci ve dvou důležitých oblastech − kdo a kdy pomoc získá.

Kurzarbeit bude součástí novely zákona o zaměstnanosti, do jednání o jeho podobě v pondělí vstoupil místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). "Dnes jsme ho ještě definitivně neschválili, ale vytyčili jsme základní parametry, jak bude fungovat," řekl v pondělí Havlíček. Ve středu se kvůli zákonu sejde vláda. Pokud se ministři shodnou, bude možné stihnout slíbený termín zavedení příspěvku na mzdy ve výši 50 až 70 procent od 1. listopadu, tedy s koncem programu Antivirus. V něm dnes firmy dostávají 60 nebo 80 procent mzdy za zaměstnance, pro které neměly práci nebo byly nuceny je poslat do karantény, ale zachovaly jejich pracovní místa. Podobný systém slibuje vláda nastálo ukotvit právě v kurzarbeitu.

Ministryně financí Schillerová v připomínkovém řízení požadovala například výrazně zpřísnit pravidla čerpání podpory. Na tu by podle ní měli mít nárok jen pracovníci, kteří jsou ve firmě alespoň rok, a ne jen tři měsíce, jak navrhuje Maláčová. V tomto bodě pravděpodobně Maláčová částečně uspěje. Budou to ale muset být zaměstnanci se smlouvou na dobu neurčitou. To byla zase podmínka Schillerové.

Jinde však boduje ministryně financí.