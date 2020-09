Dostupnost datové analytiky, implementující postupy strojového učení a umělé inteligence a umožňující získat užitečné informace i z velkých souborů dat, přibližuje tuto technologii i malým a středním firmám. Pro většinu z nich by bylo jen těžko představitelné najmout na takovou práci tým datových vědců. Jejich roli ale dnes do značné míry zastoupí technologie, které jsou díky cloudům široce dostupné a zvládnou je ovládat i byznys analytici. A jak dokazují průzkumy, SMB podniky tuto možnost začínají využívat. Díky datům totiž jejich manažeři získávají nejen mnohem lepší přehled o firmě a kvalitnější podklady k operativnímu rozhodování, ale také přesnější predikce budoucího vývoje a trendů. Česko navíc podle odborníků patří ke světové špičce v počtu firem a odborníků zabývajících se datovou analytikou. I to menším firmám otevírá dveře k rozhodování na pevnějších základech, než jsou intuice a dojmy.

Ke světové špičce Česko patří také v adopci bankovních inovací, což dokládá například počet bezkontaktních plateb či zájem o placení mobilním telefonem či hodinkami. Digitalizace bankovnictví postupuje velmi rychle a současná covidová krize ji ještě urychluje tím, že povzbuzuje k většímu využívání digitálních služeb i konzervativnější klienty. Také tady mohou české banky těžit z výhody bohatého zázemí schopných tuzemských IT dodavatelů.

Článek byl publikován v komerční příloze HN ICT revue.