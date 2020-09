Předseda SPD Tomio Okamura si bude muset dávat větší pozor na to, co říká ve videích, která zveřejňuje na svém kanále na YouTube. Po červencovém vypnutí mu ho v pondělí společnost YouTube sice obnovila, smazala z něj ale dvě videa. Důvodem podle ní bylo, že obsah příspěvků porušil pravidla serveru, a to pokud jde o zákaz šíření projevů nenávisti.