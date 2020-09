Silnice bez děr, boj proti suchu a nově také rovný hřbet před komunistickou velmocí může být tématem říjnových krajských a senátních voleb. Právě cesta předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan může podle politologů přilákat voliče k volebním urnám. A to proto, že se tam šéf horní komory parlamentu vydal i přes kritiku čínské vlády, která si na asijský ostrov dělá nárok, českého prezidenta Miloše Zemana i premiéra Andreje Babiše (ANO). Těžit z kladných reakcí veřejnosti však nemusí pouze občanští demokraté, ale i další opoziční strany.

Honba za voličem

Nebylo by to poprvé, co by se v rámci krajských voleb objevilo i téma, které se správou regionů nemá co do činění. Například sociální demokracie uspěla v honbě za voličem v roce 2008 u krajských voleb s tématem zrušení poplatků u lékaře. Letos zase hnutí ANO soustřeďuje kampaň na investiční úspěchy.