Nakažených v Praze rychle přibývá a místní hygienická stanice jen obtížně hledá nové zaměstnance, kteří by pomohli s jejich vyhledáváním. Když už nějaké sežene, často o ně zase brzy přijde. "Vidí nával práce a už nám dávají výpovědi," popisuje šéfka pražských hygieniků Zdeňka Jágrová. Koncem minulého týdne se veřejnosti omluvila, že dohledávat lidi, kteří se setkali s nakaženým, už její stanice nestíhá tak, jak by bylo potřeba. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v pondělí informoval vládu, že hygienické stanice uvažují o trasování pouze vážných případů covidu-19. Bližší informace o tom, konkrétně jakých případů se to týká, má sdělit do pátku.

Praze na pomoc

Hlavní město jako jediné svítí oranžově na vládním semaforu, který ukazuje míru rizika nákazy v jednotlivých okresech. Oranžová barva znamená, že zhruba u 30 procent infikovaných se hygienikům nepodaří zjistit, od koho se nakazili. Praze proto mají s takzvaným trasováním pomáhat ostatní krajské hygienické stanice. S jejich řediteli se na tom v pondělí dohodl ministr zdravotnictví.