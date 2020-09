◼ ČESKO

Obavy ze špatné připravenosti státního rozpočtu se potvrzují

Ekonomické dopady pandemie nemoci covid-19 mohou podle prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kaly Česko rychle přiblížit ke stavu, kdy veřejné finance nebudou udržitelné. Aktuální vývoj potvrzuje dřívější obavy Nejvyššího kontrolního úřadu, že státní rozpočet je na mimořádné události připraven hůř než v době krize v roce 2008. Ministerstvo financí tvrzení, že jsou veřejné finance připraveny na recesi hůř než v roce 2008, odmítlo.

◼ ČESKO

Domácnosti přišly kvůli pandemii o 13 tisíc korun

Každá česká domácnost v průměru přišla kvůli celostátním opatřením souvisejícím s koronavirem na jaře podle průzkumu agentury MindBridge Consulting téměř o 13 tisíc korun. Toto období přineslo více než polovině (57 procent) Čechů buď snížené příjmy, nebo zvýšené výdaje, některé domácnosti postihlo obojí. Častěji proti uvedenému průměru finančně dopadl koronavirus na Pražany (67 procent) a z dílčích skupin na podnikatele (72 procent).

◼ USA

V USA pokračují spory o ohrožení voleb mocnostmi

Jeden z nejvýše postavených demokratů v Kongresu a předseda výboru pro zpravodajské služby Sněmovny reprezentantů Adam Schiff obvinil amerického ministra spravedlnosti Williama Barra, že lže, když říká, že Čína představuje větší hrozbu pro integritu listopadových prezidentských voleb než Rusko. Někteří Trumpovi kritici tvrdí, že vládnoucí administrativa dlouhodobě zlehčuje hrozbu ruského vměšování do voleb.

◼ ČESKO

V srpnu bylo nejméně bankrotů od června 2019

V Česku bylo v srpnu vyhlášeno podle statistik společnosti CRIF − Czech Credit Bureau 1281 osobních bankrotů, o 110 méně než v červenci. Jejich počet byl tak nejnižší od června 2019, kdy vstoupila v účinnost novela insolvenčního zákona. Zároveň bylo podáno 1377 návrhů na osobní bankrot, o 166 méně než v předchozím měsíci. Nejvíce osobních bankrotů bylo vyhlášeno v srpnu v Moravskoslezském kraji (223), Ústeckém (158) a Jihomoravském (154).

"

Řecko posílí svou armádu v reakci na chování Turecka.

Stelios Petsas

Podle mluvčího řecké vlády Turecko téměř denně zostřuje výpady proti Řecku a hrozí válkou. Detaily k záměru navýšit bojovou sílu Řecka podle Petsase oznámí premiér Kyriakos Mitsotakis ve svém sobotním projevu o stavu řecké ekonomiky.

◼ ČESKO

Zaměstnanci na dohodu obdrželi kompenzaci 84,6 mil.

Finanční správa eviduje do včerejška 6221 žádostí o příspěvek, takzvaný kompenzační bonus, zaměstnancům pracujícím na dohodu, kteří byli postiženi dopady pandemie koronaviru. Vyřídila 6141 žádostí a vyplatila zhruba 84,6 milionu korun. Pracovníci na dohodu mohou žádat o 350 korun na den za období od 12. března do 8. června, pokud poslední půlrok před začátkem koronavirové epidemie pracovali aspoň čtyři měsíce a odváděli nemocenské pojištění.

◼ NĚMECKO, RUSKO

Navalnyj byl probuzen z umělého kómatu

Zdravotní stav předáka ruské opozice Alexeje Navalného, který byl otráven, se zlepšil, takže mohl být probuzen z umělého kómatu. Podle berlínské kliniky, kde se léčí, reaguje na slovní podněty. Německý ministr Heiko Maas naznačil, že součástí reakce Německa vůči Rusku by mohl být i téměř dostavěný Nord Stream 2. V případě sankcí nechce podle mluvčího vlády kancléřka Angela Merkelová předem vyloučit žádné téma.

◼ EU, VELKÁ BRITÁNIE

Brusel vyzývá Británii, aby dodržela dohodu

Britská média přinesla zprávy o tom, že se Londýn v případě krachu současných vyjednávání nebude řídit dříve dohodnutými pravidly o státní pomoci firmám a celním režimu v Severním Irsku. Hlavní unijní vyjednávač Michel Barnier a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová včera před začátkem dalšího kola rozhovorů Londýn nepřímo vyzvali, aby svůj závazek dodržel.

◼ ČESKO

Podíl lidí pracujících pro stát roste

Podíl státních zaměstnanců na celkové pracovní síle v Česku podle Nejvyššího kontrolního úřadu roste, což stále více zatěžuje státní rozpočet. Na platy zaměstnanců státu loni směřovalo 13,5 procenta výdajů rozpočtu a tento podíl od roku 2015 roste. Průměrný plat státního zaměstnance loni vzrostl nominálně téměř o desetinu na 37 061 korun měsíčně. V posledních deseti letech byl počet zaměstnanců státu nejnižší v roce 2013.

◼ ČESKO

Podnikatel nevzdává boj o odškodnění za vazbu

Shahram Zadeh podal ústavní stížnost ve sporu o odškodnění za dobu, kterou strávil v cele při své první vazbě. Justice označila žalobu na stát za předčasnou, trestní řízení v kauze miliardových daňových úniků dosud neskončilo. Podání stížnosti je patrné z justiční databáze. Ústavní soud o ní podle mluvčí Miroslavy Sedláčkové zatím nerozhodl. Podnikatel žádal po ministerstvu spravedlnosti 2,8 milionu korun jako náhradu nemajetkové újmy.

◼ ČESKO

Loni ubylo sebevražd, při pandemii jich může přibýt

Dosavadní výsledky výzkumu vědců z Národního ústavu duševního zdraví ukazují, že loni v Česku meziročně ubylo sebevražd o desetinu. Při pandemii covidu-19 může jejich počet narůst, upozorňují. Bránit růstu počtu sebevražd má Národní akční plán prevence sebevražd, který mimo jiné pomůže se zprostředkováním lepší dostupnosti péče pro lidi procházející krizí. Například jde o zvýšení kapacity krizových linek.

◼ ČESKO

Policie zajišťovala důkazy proti španělským pirátům

Čeští policisté pomáhali svým španělským kolegům se zajišťováním důkazů proti skupině, která podle nich přes internet nelegálně provozovala televizní signál. V tiskové zprávě to včera uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Gang podle něj neoprávněně šířil stovky televizních kanálů v desítkách zemí a způsobil škodu za stovky milionů korun.

◼ ČESKO

O zákaz automatů v Praze rozhodnou zastupitelé

Pražští radní na včerejším jednání schválili návrh nové vyhlášky o hazardu, která by v případě přijetí znamenala plošný zákaz tzv. technických her, tedy herních automatů a videoloterijních terminálů na celém území města. Finální rozhodnutí bude na zastupitelstvu, které se sejde ve čtvrtek. V poslední době se proti návrhu vyjádřili zástupci opozičních ANO a ODS i koaličního STAN. Plošný zákaz automatů kritizují i některé městské části v čele s Prahou 1.

"

Dohoda s našimi evropskými přáteli musí přijít do termínu Evropské rady 15. října, pakliže má být v platnosti do konce roku.

Boris Johnson

britský premiér

◼ EVROPSKÁ UNIE

I v době pandemie zůstalo na trhu stejné množství drog

Pandemie covidu-19 neomezila množství drog, které se pašují do Evropy, kvůli omezení letecké dopravy se ale pašeráci nyní soustřeďují hlavně na přepravu drog na lodích. V rozhovoru s agenturou DPA to včera řekl zástupce policejní organizace Europol Sascha Strupp. Obchodování s kokainem z Jižní Ameriky je podle něj letos dokonce na rekordní úrovni. Množství drog, které se do Evropy pašují, se podle Struppa jen těžko odhaduje.

◼ ČESKO

Knihkupci nesouhlasí se změnou voucherů

Svaz knihkupců je proti formě, jíž se některá ministerstva rozhodla přistoupit k poskytnutí voucherů na knihy pro děti. Svaz v červnu navrhl, aby každý žák ZŠ a SŠ dostal voucher na nákup knihy za 300 korun v knihkupectví. Ta se tak měla podpořit po koronavirové krizi. Ministerstva však navrhují, aby dotaci na žáka dostala škola. Podle svazu tím jeho návrh pozbývá smyslu, neboť školy by zřejmě kupovaly knihy přes stálé dodavatele.

◼ ČESKO

Vláda schválila 215 milionů korun navíc pro Hrad

Správa Pražského hradu dostane z vládní rozpočtové rezervy 215 milionů korun. Schválila to včera vláda, vyplývá z informací na vládních internetových stránkách. Peníze správa dostane kvůli propadu příjmů z turismu, pronájmu a nižšího zájmu o konání společenských akcí způsobených šířením koronaviru. "Tyto skutečnosti jsou příčinou zásadního propadu výnosů Správy Pražského hradu z její ekonomické činnosti," uvádí materiál.

◼ ČESKO, NĚMECKO

Herman převzal německé státní vyznamenání

Bývalému ministrovi kultury Danielu Hermanovi včera předal německý velvyslanec v České republice německé státní vyznamenání Velký spolkový kříž za zásluhy s hvězdou. Oznámil to na Twitteru velvyslanec Christoph Israng. "Pan Herman se po několik desetiletí zasazuje o česko-německé porozumění a smíření a patří k osobnostem, které tento proces ovlivňovaly a ovlivňují," uvedl Israng.

◼ SAÚDSKÁ ARÁBIE

Soud snížil vrahům novináře Chášukdžího tresty

Saúdskoarabský prokurátor včera ohlásil nový verdikt v kauze vraždy novináře a kritika Rijádu Džamála Chášukdžího. Pět lidí odsouzených za vraždu původně k trestu smrti dostalo nově 20leté vězení. Zbylí tři odsouzení obdrželi tresty v rozpětí od sedmi do 10 let vězení. Saúdskoarabská agentura SPA napsala, že verdikt je konečný. Kvůli vraždě spáchané v roce 2018 na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu bylo v Saúdské Arábii vyšetřováno 31 lidí.