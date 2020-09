Laurene Powell Jobsová v letošním žebříčku nejbohatších lidí světa magazínu Forbes obsadila 59. místo s majetkem v hodnotě 16,4 miliardy dolarů. Donald Trump byl hodně daleko za ní − s 2,1 miliardy ho časopis posadil na příčku 1001. O co vzdálenější si ti dva byli v tabulce bohatých, o to "blíž" si jsou nyní, dva měsíce před prezidentskými volbami.

Trump obvinil vdovu po zakladateli Applu Stevu Jobsovi, že se nepřímo plete do kampaně. "Steve Jobs by určitě nebyl rád, že jeho žena plýtvá penězi, které jí nechal, na ubohý levičácký časopis, jejž vede podvodník a který chrlí fake news. Zavolejte jí, napište jí, dejte jí vědět, jak to cítíte!!!" rozohnil se 45. americký prezident na Twitteru.