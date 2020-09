Potřebujeme kurzarbeit, dlouhodobý a stabilní program vlády, který pomůže překonat krizovou situaci a co nejdříve vrátit provoz včetně práce zaměstnanců firmy do normálu. A pokud to nejde, usnadnit přechod zaměstnance do jiné firmy. Požadavek Hospodářské komory, který se shoduje s názorem dalších zaměstnavatelských svazů, je jednoduchý, jasný a pochopitelný. A makroekonomická čísla mu dávají za pravdu.