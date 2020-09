Zatím se tu pasou krávy s tradičními zvonci, rolby a sněhová děla stojí zaparkované u stanice lanovky a zdá se, že na zimu u rakouského Villachu ještě nikdo nemá ani pomyšlení. Opak je ale pravdou. Nejen tam, ale i v médiích se neustále přetřásá, jak bude vypadat lyžařská sezona v koronavirových časech. Z hlediska příjmů rakouského cestovního ruchu klíčová část roku. Tu předchozí pandemie předčasně ukončila a na provozovatelích areálů je znát, že to znovu zažít nechtějí.

Na vrchol Gerlitzen Alpe se dostanete i teď, v závěru léta, dvěma lanovkami. U pokladny dezinfekce na ruce a všude výzvy o dodržování aspoň metrových rozestupů. Jestliže chcete nastoupit do kabinky pro čtyři osoby, měli byste si prohlédnout nákres, který říká, jak se v ní usadit. Pokud jste kupříkladu rodina, můžete ji obsadit celou. Pokud cestujete sami, tedy spolucestující je "cizí", měli byste do ní nastoupit nanejvýš dva. Ale ne jen tak halabala. Jeden se usadí proti směru jízdy do jednoho rohu, druhý po směru jízdy úhlopříčně do druhého, aby byla vzdálenost co největší. Samozřejmě s rouškou či šátkem přes nos a ústa. Na čtyřsedačkové lanovce pak ideálně také obsazovat krajní místa.