úterý 8. září

Budou pokračovat jednání mezi Velkou Británií a Evropskou unií o obchodní smlouvě. Ta je potřeba kvůli vystoupení Británie z EU. Obě strany by se měly snažit dohodnout do konce roku, kdy vyprší přechodné období. Zatím to však nevypadá nadějně. Účastníci jednání se nemohou shodnout. Britové, resp. lidé okolo předsedy vlády Borise Johnsona z toho viní EU. Ta má podle nich nesplnitelné požadavky. Naopak hlavní evropský vyjednavač Michel Barnier tvrdí, že Britové k jednáním nepřistupují dostatečně konstruktivně a zodpovědně. Není proto divu, že se vyjednávání v posledních týdnech příliš nepohnula.