Když Silviu Berlusconimu patřil fotbalový klub AC Milán, stal se nejúspěšnějším v Evropě. Nejvyšší evropskou soutěž vyhrál za jeho vládnutí pětkrát, naposledy v roce 2007. Tým AC Monza z italské druhé ligy Berlusconi vlastní nyní. Přesto se ale bývalý italský premiér na sobotní přátelský zápas obou klubů nedíval, a to ani v televizi, kterou má ve svém pokoji v milánské nemocnici San Raffaele, kde leží kvůli nákaze novým koronavirem. "Musím maximálně odpočívat," svěřil se příteli v rozhovoru, který citovala italská média. Nemocí covid-19 onemocněla také Berlusconiho o 54 let mladší přítelkyně, poslankyně Marta Fascinaová, i jeho dcera Marina, šéfka skupiny Fininvest, do níž patří většina Berlusconiho firem.

Bývalému několikanásobnému premiérovi a jednomu z nejbohatších Italů bude tento měsíc 84 let a má problémy se srdcem. Nemoc covid-19 ho tedy vážně ohrožuje. Do nemocnice musel odjet se zápalem plic den poté, co u něj test tuto nákazu odhalil. Nakazil se na ostrově Sardinie, kde trávil léto.