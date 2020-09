Začátek školního roku byl zlomový nejen nástupem podzimního počasí a klesajícími teplotami, ale i co do počtu nakažených koronavirem. Podle odborníků za to může mimo jiné i ubývající sluneční svit. Zatímco ještě koncem srpna bylo v Česku denně kolem tří set nových případů pozitivně testovaných na covid-19, se zářím tento počet výrazně poskočil. Pozitivních testů přibývá každý den, v pátek jich bylo téměř 800, sobota byla s 508 novými případy rekordní za volné dny. Stoupá zároveň množství provedených testů. Epidemiologové tak v nejvíce postižené Praze v pátek výrazně zpřísnili hygienická opatření.