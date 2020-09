◼ NĚMECKO

V Lipsku pokračovaly násilné demonstrace

V Lipsku na východě Německa pokračovaly v sobotu třetím dnem po sobě násilné demonstrace proti rostoucím cenám nemovitostí a postupu policie při zásahu proti squaterům. Na strážníky se snesla sprška kamení, následovaly potyčky mezi policií a převážně levicovými demonstranty. Dva strážníci byli zraněni a zapálen byl jeden z jejich vozů. Pilota vrtulníku, který kroužil nad místem manifestace, demonstranti oslepovali laserovými ukazovátky.

◼ ČESKO

Maláčová očekává brzkou dohodu o ošetřovném

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) očekává brzkou dohodu koalice na úpravě ošetřovného kvůli karanténám ve školách. Navrhuje prodloužit vyplácení dávky z devíti dnů na celou dobu případné výuky na dálku, a to na školáky do 13 let. Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že se musí sjednotit postup hygieniků a Maláčová by měla o změně nejdřív jednat s vicepremiéry za ANO Alenou Schillerovou a Karlem Havlíčkem.

◼ ČESKO

V Praze je 24 nových kamenů zmizelých

Minulý týden bylo v Praze nově položeno 24 takzvaných kamenů zmizelých čili "stolpersteinů". Ty připomínají oběti holokaustu a nacistického režimu, kteří se do svých domovů po deportaci už nevrátili. Uvedl to František Bányai, předseda Veřejně prospěšného spolku na podporu osob dotčených holocaustem, který projekt v Praze zaštiťuje. Celkem je nyní v hlavním městě asi 300 kamenů zmizelých.

◼ VELKÁ BRITÁNIE

Ulice v Ipswichi nese jméno básníka Blatného

V britském městě Ipswich mají nově ulici pojmenovanou po českém básníkovi Ivanu Blatném (1919−1990), která se nachází v areálu bývalé psychiatrické nemocnice. V ní se Blatný dlouhá léta léčil. S nápadem uctít českého autora, který v anglickém městě napsal například svou sbírku Stará bydliště, přišel radní Martin Cook. Slavnostní inaugurace ulice Ivan Blatny Close bude 10. září za přítomnosti českého velvyslance Libora Sečky.

"

Mohou si říkat, co chtějí, ale za několik dnů udělají to samé, co my.

Viktor Orbán

Maďarsko své hranice pro cizince od začátku září uzavřelo proto, aby zabránilo případům "dovozu" nákazy z ciziny. Konzervativní premiér to prohlásil na adresu Bruselu, s nímž má vyhrocené vztahy.

◼ FRANCIE

Macron hájil karikatury Mohameda

Francouzský prezident Emmanuel Macron hájil rozhodnutí satirického časopisu Charlie Hebdo otisknout karikatury proroka Mohameda, které jako první zveřejnil v roce 2005 dánský deník Jyllands-Posten. V pařížském Panthe­onu Macron na slavnostním předávání dekretů o získaném občanství řekl, že Francouzi mají nezadatelné právo dělat si legraci i ze záležitostí spojených s náboženstvím.

◼ RUSKO

Rusko bude zjišťovat, zda byl Navalnyj otráven

Ruská kriminální ústředna pověřila jedno ze svých oddělení na Sibiři, aby vyšetřovalo možnost, že se někdo pokusil zavraždit opozičního politika Alexeje Navalného. Německá kancléřka Angela Merkelová ve středu řekla, že Navalnyj byl nade vší pochybnost otráven nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok. Vyzvala, aby lidé zodpovědní za tento čin byli pohnáni k odpovědnosti. Navalnyj leží v berlínské nemocnici Charité.

◼ ČESKO

Úročení spotřebitelských úvěrů v červenci kleslo

Zatímco v červnu průměrná sazba spotřebitelských úvěrů stoupala, v červenci se vrátila na předkoronavirovou hodnotu a klesla na 6,62 procenta. V červenci činila 6,96 procenta. Vyplývá to z dat Broker Consulting Indexu spotřebitelských úvěrů za červenec 2020. Značné snížení sazeb, které se blíží hodnotám z ledna a února, může souviset s přísliby vlády na prodloužení programu Antivirus na další období, soudí analytici.

◼ ČESKO

Poptávka a nabídka nájmu se začínají přibližovat

Poptávka a nabídka na trhu nájemního bydlení v Česku se od července sice začaly přibližovat, nabídka je však nadále výrazně vyšší. Poptávka byla v prvním srpnovém týdnu o 43 procent vyšší než průměr v prvních deseti týdnech, kdy nebyla zavedena opatření proti šíření koronaviru. Nabídka však byla vyšší o 206 procent, rozdíl tak byl 163 procentních bodů. V polovině května to bylo 368 procentních bodů. Vyplývá to ze studie společnosti UlovDomov.

◼ ŠVÝCARSKO, ČESKO

Soud začne jednat o zkrácení trestů pro exmanažery MUS

Federální trestní soud v Bellinzoně začne dnes projednávat snížení trestů udělených bývalým manažerům Mostecké uhelné společnosti (MUS) Marku Čmejlovi a Jiřímu Divišovi, kteří byli ve Švýcarsku odsouzeni za podvod a tunelování tohoto bývalého státního podniku. Oba odsouzení se ještě s dalším aktérem kauzy Oldřichem Klimeckým už jednou proti rozhodnutí soudu odvolali a soud jim výši trestů snížil, Čmejlovi z 48 na 46 měsíců, Divišovi z 46 na 42 měsíců.

◼ ČESKO

Při volbách se zavedou ochranná opatření

Ve volebních místnostech během říjnových krajských a senátních voleb budou zajištěny dezinfekce. Volby budou provázet i další bezpečnostní opatření, například dodržování rozestupů nebo povinnost mít roušku tak, aby bylo hlasování pro voliče bezpečné. Lidé, kteří budou v době voleb v karanténě, budou hlasovat z auta na vyčleněných místech, případně si budou moci vyžádat příjezd speciální volební komise s přenosnou volební schránkou.

◼ ČESKO

Geolog Cílek dostane cenu od vládní rady

Cenu předsedy vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace za popularizaci výzkumu obdrží geolog a klimatolog Václav Cílek. Radě předsedá premiér Andrej Babiš (ANO). Loni cenu získal botanik a dendrolog Václav Větvička. S oceněním se obvykle pojí odměna 350 tisíc korun. Cílek soustavně sleduje několik témat, jako jsou proměny české krajiny, klimatické změny nebo otázky životního prostředí.

◼ ČESKO

Při návratu z Kanárských ostrovů bude třeba test

Kanárské ostrovy se od pondělí 14. září přiřadí ke zbytku Španělska a Rumunsku na seznamu míst, u kterých je při návratu do České republiky povinné podstoupit test na covid-19 nebo nastoupit do karantény. V tiskové zprávě o tom informovalo ministerstvo zdravotnictví. Ostrovní autonomní oblast má v současnosti výjimku z povinnosti, která platí pro pevninské Španělsko. Ministerstvo také doporučuje zvážit cesty do Francie.

"

Nabídku jsem přijal velmi rád. Naše společné první dvě sezony byly krásné. S manželkou jsme si Brno a vše, co nabízí, skutečně zamilovali.

Dennis Russell Davies

Umělecký ředitel a šéfdirigent Filharmonie Brno prodloužil svou smlouvu s orchestrem až do roku 2024 s opcí na další dva roky.

◼ ČESKO

Populace hrabošů v srpnu vzrostla, v září má klesnout

Populace hrabošů podle Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v srpnu opět vzrostla. Kontinuálně stoupá již od května. Ústav proto ve čtvrtek vydal nařízení o mimořádném použití jedu na hraboše. V září by tak jejich počet i vlivem zemědělských prací a dalších faktorů měl významně klesnout. Na konci měsíce se ale očekává jejich přesun na plochy se zasetými ozimými plodinami. Úřad to uvedl v tiskové zprávě.

◼ ČESKO

Magistrát objevil v ulicích Prahy nelegální billboardy

V pražských ulicích se objevily nelegální billboardy. Zařízení odporují pražským stavebním předpisům a nemají souhlas vlastníka pozemků, tedy Prahy. Rozmístěny jsou v různých částech města. Magistrát nyní hledá právní cestu, jak nechat reklamní plochy co nejrychleji odstranit. V pátek to řekl pražský radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09). Reklamní plochy patří podle něj firmě Eurobillboard. Jednatel firmy Anton Fischer to popřel, firma je má podle něj pouze pronajaté.

◼ ČESKO

Sklářskou historii představí nové centrum

V návštěvnické centrum Křišťálového údolí (Crystal Valley) chtějí v Jablonci nad Nisou proměnit zdejší areál Eurocentra a představit tam sklářskou a bižuterní historii regionu. Uvažuje se o vytvoření jakési bižuterní čtvrti, která v sobě spojí Muzeum skla a bižuterie i celý areál Eurocentra. Návštěvník by tam měl najít část výstavní, předváděcí, obchodní a výchovnou včetně kapacitního moderního zázemí.

◼ ČESKO

Na volební lístky byly třeba stovky tun papíru

Zhruba 1750 tun papíru použila břeclavská tiskárna Moraviapress na tisk více než deseti a půl milionu hlasovacích lístků pro letošní krajské a senátní volby 2. a 3. října. Na téměř 500 míst po celé republice musí dorazit do 17. září. Letos se změnil formát hlasovacího lístku z původního A4 na A3. Podle Hany Malé z ministerstva vnitra je maximální možná cena za výrobu, distribuci lístků, obálek a dalších tiskovin na podzimní volby 85 milionů.

◼ USA

Bidena v boji o úřad podpořil další republikán

Demokratického kandidáta na amerického prezidenta Joea Bidena podpořil další významný republikán, exguvernér státu Michigan Rick Snyder. Že podpoří Bidena, oznámil v komentáři v deníku USA Today, ve kterém byl nezvykle kritický vůči republikánskému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Napsal o něm, že postrádá morální kompas, ignoruje pravdu a nepřikládá váhu otázkám veřejného zájmu od zdravotnictví přes hospodářství až po mezinárodní vztahy.

◼ ŠVÝCARSKO

Švýcarsko otevřelo vlakový tunel dlouhý 15 kilometrů

Ve švýcarském kantonu Ticino otevřeli 15,4 kilometru dlouhý železniční tunel v průsmyku Monte Ceneri. Jeho výstavba stála 3,6 miliardy švýcarských franků (zhruba 88 miliard Kč), spojuje Camorino a Lugano. Tunel výrazně urychlí železniční přepravu mezi Švýcarskem a severem Itálie. Je poslední součástí projektu přímého železničního propojení severní Evropy a Středomoří přes Alpy. Projekt bývá označován jako švýcarský stavební projekt století.

◼ NIZOZEMSKO

Odvolací soud zprostil Wilderse viny

Odvolací soud v Amsterdamu zprostil viny poslance a předsedu krajně pravicové Strany pro svobodu (PVV) Geerta Wilderse, pokud jde o podněcování k nenávisti nebo diskriminaci. Zvrátil tak rozhodnutí soudu nižší instance z roku 2016. Soud ale potvrdil, že Wilders v předvolební kampani v roce 2014 urážel Maročany jakožto skupinu. Podle justice Wilders urazil na 400 000 lidí marockého původu žijících v Nizozemsku.

◼ AUSTRÁLIE

Žena přišla o kabelku za statisíce, neměla povolení

O luxusní kabelku z krokodýlí kůže v hodnotě 26 000 australských dolarů (422 000 korun) přijde žena, která ji dovezla do Austrálie bez patřičného povolení. Tamní pohraniční úřady ji zabavily v Perthu a nyní ji podle zákonů zničí. Australská ministryně životního prostředí Sussan Leyová incident označila za "drahou připomínku" toho, že si lidé mají vyřídit potřebné dokumenty − povolenka by ženu vyšla na 70 australských dolarů (1130 korun).

"

Jsme země, kde se občas objeví mafiánské praktiky, ale podle mého názoru nejsme mafiánským státem.

Zuzana Čaputová

Slovenská prezidentka reagovala na tvrzení německého deníku Die Welt. Ten po osvobození podnikatele Mariana Kočnera v kauze vraždy novináře Jána Kuciaka nazval Slovensko mafiánským státem. Verdikt soudu je podle ní jiný, než lidé čekali, je však třeba ho respektovat.

◼ ČESKO

Liberecká univerzita nabízí architekturu a urbanismus

Nové doktorské studium zaměřené na architekturu a urbanismus otevírá Technická univerzita v Liberci. Inspirací pro obor byly odborníkům z liberecké Fakulty umění a architektury podobně zaměřené programy na prestižních evropských školách v Miláně, Londýně, Helsinkách nebo Kentu. Ty do architektury zapojují nejmodernější informační i projekční technologie. Přihlášky do nového oboru je možné podávat do 16. září.

◼ FRANCIE

Nemocný Francouz chce zemřít v přímém přenosu

Nevyléčitelně nemocný 57letý Francouz, kterému zákony zapovídají možnost eutanazie, svoje umírání na protest od soboty živě přenáší na internetu. Alain Cocq trpí vzácným onemocněním tepen. Se svou žádostí zemřít se obrátil i na prezidenta Emmanuela Macrona. Ten mu ale sdělil, že záměrné zabití pacienta francouzské zákony neumožňují. Cocq je přesvědčen, že mu zbývá zhruba týden života. Přímý přenos ze svého lůžka zpřístupnil na Facebooku.

◼ KUVAJT

Mezi členy Nejvyššího soudu jsou poprvé ženy

Kuvajt jmenoval na Nejvyšší soud osm žen. Je to poprvé, co tato muslimská země pouští ženy mezi členy Nejvyššího soudu, který má 54 jmenovaných soudců. Předseda Ústavního soudu Júsuf Mutava sdělil, že práce soudkyň bude posouzena po určité době, jejíž délku neupřesnil. Kuvajt umožnil ženám volit a kandidovat ve volbách až v roce 2005. Do parlamentu byly poprvé ženy zvoleny o čtyři roky později.

◼ USA

Muž, jenž zabil Trumpova stoupence, byl zastřelen

Policisté v americkém státě Washington ve čtvrtek při zatýkání zastřelili Michaela Reinoehla, zastánce levicového hnutí Antifa. Ten čelil podezření, že při protestech v oregonském Portlandu zastřelil stoupence krajně pravicové skupiny Patriot Prayer, který podporoval prezidenta Donalda Trumpa. Napsal to americký list The New York Times. Podezřelého hledala speciální skupina vedená federálními agenty.

◼ MALOOBCHOD

Tržby obchodů v červenci stouply o 1,9 procenta

Tržby obchodníků v Česku očištěné o kalendářní vlivy se v červenci meziročně zvýšily o 1,9 a meziměsíčně o 1,8 procenta. Dařilo se hlavně prodejcům nepotravinářského zboží. V červnu tržby v maloobchodě podle revidovaných údajů klesly meziročně o 1,4 procenta. Statistici zveřejnili i výsledky za ubytování a stravování − v těchto odvětvích tržby v červenci meziročně klesly o 49,4 procenta, respektive 12,2.