Výborné je, že se Miloši Zemanovi hojí zlomená ruka a je mu každým dnem lépe. Totéž se bohužel nedá říci o jeho vnitřních schopnostech. Skrze jeho vystoupení na TV Prima jsme mohli naopak sledovat prudký sešup. Druhdy suverénní a přesvědčivý prezident si průhledně vymýšlel, popíral sám sebe, kompiloval banality, naivně překrucoval. Bylo to až infantilní. Prezident například tvrdil, že předseda Senátu Vystrčil cestou na Tchaj-wan urazil ostatní ústavní činitele, protože mu na schůzce na Hradě dali hlasováním najevo, že jezdit nemá. Ale zápis z jednání, který ukázal Vystrčil, dokazuje, že se o cestě na Tchaj-wan nehlasovalo. Zeman býval zručný manipulátor, ale tvrdit něco, o čem lze obratem dokázat, že to není pravda, je propad na úroveň třetí třídy.

Pokud jde o sebepopírání, prezident nejdříve tvrdil, že nám Čína po Vystrčilově návštěvě nevyhrožuje. Když mu bylo předestřeno, že čínský ministr zahraničí pravil, že Vystrčil "zaplatí vysokou cenu", nezbylo mu než přiznat, že o vyhrožování jde. Dříve si tak jednoduše na vidle nenabíhal. K naivnímu překrucování došlo při otázce, proč se nenašel článek "Hitler je gentleman". Prezident začal nejdřív vyprávět, že článek "mohl být zcenzurován". Když si uvědomil, že co je zcenzurováno, nemůže být v novinách, konstatoval, že pro neexistenci článku nemá rozumné vysvětlení, protože "on ho přece viděl".

Související Včera Výmysly, banality, popírání sebe sama. Miloš Zeman už produkuje jen prázdnotu maskovanou absurdně silnými slovy Včera Komentář Petra Honzejka Je výborné, že se Miloši Zemanovi hojí zlomená ruka a je mu každým dnem lépe. Ovšem je smutné, že totéž se nedá říci o jeho vnitřních...

Snahou přetlouct prázdnotu silnými výrazy zase bylo tvrzení, že se americký ministr zahraničí Pompeo dopustil "komické drzosti", když chtěl, aby Česko nesvěřovalo strategické zakázky Rusku nebo Číně. Američané ale berou Zemana spíše jako koloritní úkaz, takže jeho křik přes oceán je spíše úsměvný.

Celkově: byly doby, kdy Zeman v každém vystoupení řekl něco překvapivého nebo aspoň provokativního, o čem stálo za to debatovat. Teď už ne. Jediným překvapením vystoupení na Primě byla informace, že ještě existuje teletext, na který se odkázal jako na informační zdroj. Prezident se bohužel propadá do myšlenkové prázdnoty, která je, jak to v podobných případech bývá, maskovaná silnými slovy. Věřme, že to do konce jeho mandátu nenadělá příliš škody.