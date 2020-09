Představte si, že pracujete patnáct hodin denně v několika mizerně placených zaměstnáních, abyste jednomu či více potomkům dopřáli třeba školu v přírodě nebo něco obdobného, co většina lidí bere jako samozřejmost. Anebo si představte, že k vám domů dorazí paní ze sociálky a začnou počítat, kolik že je to v koupelně zubních kartáčků a co že to dělají v předsíni boty jiné velikosti. Nebo že přijde další zaměstnanec státu a začne kontrolovat, jestli máte spodní prádlo vyrovnané do komínků, protože jenom takto se dá potvrdit, že je péče o potomky řádně zajištěna. Ne, nejde o vizi speciální sekce pekla, která je vyhrazena špatným rodičům, ale o běžné situace, s nimiž se musí vypořádat ti, kteří se ocitli z různých příčin sami s dětmi.