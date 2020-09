Kluby z nejvyšší anglické fotbalové soutěže už zhruba dvacet let vyrážejí na propagační turné do asijských zemí, aby tam posílily své značky. Kvůli počtu obyvatel je samozřejmě nejvíc přitahuje Čína, kde je potenciál růstu fanouškovské základny největší. V přepočtu miliardy korun jim pak odtud každoročně plynou z prodeje televizních vysílacích práv. To se však teď může změnit. Vedení Premier League koncem minulého týdne oznámilo, že s okamžitou platností vypovídá smlouvu s čínskou televizní společností PPTV. Ta přitom měla prvoligovým klubům přinést do rozpočtů během tří let v období 2019−2022 až 564 milionů liber (16,9 miliardy korun).