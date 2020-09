Porušil jste princip jedné Číny a Peking vás za to donutí zaplatit vysokou cenu, prohlásil kvůli návštěvě předsedy českého Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu čínský ministr zahraničních věcí Wang I. Co asijskou velmoc tolik popudilo? Existují přinejmenším tři výklady toho, co princip jedné Číny znamená, vysvětluje odborník na Čínu z pražského Ústavu mezinárodních vztahů Rudolf Fürst. Navíc v druhé polovině minulého století Spojené státy vnímaly jako Čínu, se kterou se jedná, právě Tchaj-wan.